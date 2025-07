Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk her geçen gün artarken, yüzlerdeki heyecan ve mutluluk görülmeye değer manzaralar oluşturuyor. Gurbetçiler için uzun ve zorlu yolculuklar, Türkiye topraklarına ayak basıldığında unutuluyor.

“Tüylerimiz diken diken oluyor”

Almanya’dan gelen Numan Durgut, Türkiye’ye adım attığı anda duygularına hâkim olamadığını dile getirerek, “Duygularım her zamanki gibi, heyecan dorukta. O kadar mutluyuz ki… Vatanımıza geldiğimiz için tüylerimiz diken diken oluyor. Evlatlarım ve ailemle birlikte bu coşkuyu paylaşıyoruz. Almanya’da izin daha orada başlıyor ama bizim için gerçek tatil yolculukla başlıyor. Yol sabır işi ama vatan sevgisiyle her zorluğa katlanıyoruz” diye konuştu.

“Polisi bile bir abi gibi görüyoruz”

Fransa’dan gelen Metin Polat ise Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra duygularının bir anda değiştiğini belirterek, “Memlekete girdiğimiz an bütün yorgunluk, stres uçup gidiyor. Avrupa’da vatana olan hasret her an içimizde. Ama Türkiye’ye adım attığımızda, sokaktaki insan bile bir kardeş gibi geliyor. Polisi bile bir abi gibi görüyoruz. Bu sıcaklığı Avrupa’da bulmamız mümkün değil. İşte bu yüzden her sene büyük bir heyecanla yollara düşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kapıkule başta olmak üzere Hamzabeyli, Dereköy ve diğer sınır kapılarında da benzer manzaralar yaşanıyor. Yetkililer ise yoğunluğa karşı önlemlerini artırarak gurbetçilerin işlemlerini hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlamaya çalışıyor.