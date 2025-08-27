Operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen pırlanta ve değerli taşları satın aldığı belirlenen 10 kişi gözaltına alınmıştı. Bu ilk operasyonda 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerinde değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçen taşların yaklaşık piyasa değeri 445 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından soruşturma genişletildi ve Kapalıçarşı’daki çeşitli iş yerlerine operasyon düzenlendi. 23 iş yerinde yapılan aramalarda, 40 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, operasyonun kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.