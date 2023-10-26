Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi olan kanlıca mantarı Safranbolu Kıranköy’deki eski perşembe pazarında yerini aldı. Toplanmasının zahmetli olması nedeniyle kilosu 200 TL’ye satılan mantar halk arasında çıntar, çam meltisi, melki mantarı, kızıliçi mantarı veya tillice mantarı diye de biliniyor.

Avrupa’da özellikle İspanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de bol bulunan ve sevilerek tüketilen kanlıca mantarı yüksek miktarda amino asit içerirken, protein açısından önemli bir besin kaynağı olarak yer alıyor.