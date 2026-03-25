Öncelik Kimlere Verilecek?

Bakanlık, son 10 yıl içinde Kanada’yı ziyaret etmiş veya geçerli bir ABD vizesine sahip olan Türk vatandaşlarının başvurularında öncelik tanınacağını açıkladı. Bu kapsamda yer alan başvuru sahipleri, standart prosedürün dışında ekstra belge sunmak zorunda kalmadan, kısa sürede sonuç alabilecek. Krupovich, uygulamanın başvuru sürecini hızlandırmak için tasarlandığını belirtti.

Dijital Takip ve Şeffaflık

IRCC, vize başvurularında yaşanan gecikmelerin önüne geçmek için çevrimiçi takip araçlarının geliştirildiğini duyurdu. Başvuru sahipleri, süreçlerini çevrimiçi kontrol edebilecek veya IRCC Web Form aracılığıyla doğrudan iletişime geçebilecek. Bakanlık, tüm başvuruların menşe ülkeye bakılmaksızın titizlikle değerlendirilmeye devam ettiğini vurguladı.

Depremzede Türklerle İlgili Yanlış Haberler

2023 Türkiye depremi sonrası Kanada’ya giden yaklaşık 9 bin Türk vatandaşının statülerinin uzatılmayacağı ve sınır dışı edileceği yönündeki iddialar ise asılsız çıktı. Kanada Türk Federasyonu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı ve kamuoyunu doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeye çağırdı.

Depremzedeler İçin Mevcut Destek

Bakanlık sözcüsü, deprem sonrası Kanada’ya giden Türk vatandaşlarının çalışma ve oturum izinleriyle ilgili sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Mevcut başvuruların bireysel olarak değerlendirildiğini ve yasal statülerin korunması için iletişim kanallarının açık olduğunu ifade etti. Depremzede vatandaşlar, statü değişiklikleri ve uzatma talepleri için 1-888-242-2100 numaralı destek hattını kullanabiliyor.