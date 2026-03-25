Sanchez, bu savaşın 2003’teki Irak işgalinden farklı ve çok daha ciddi sonuçlar doğurabilecek bir durum olduğunu belirterek, “Bu, ABD’nin Irak’taki hukuk dışı savaşı ile aynı senaryo değil. Çok daha kötüsüyle karşı karşıyayız. Etkisi çok daha geniş ve derin olabilir” dedi.

Sanchez, Irak savaşındaki eski hükümetin tutumunu eleştirerek, İran’a karşı yürütülen savaşın “saçma ve hukuksuz” olduğunu vurguladı. İspanyol hükümet, ülkenin hava ve deniz üslerinin İran’a saldırılar için kullanılmasına izin vermeme kararı almıştı; bu karar, halk tarafından geniş destek görüyor.

Başbakan, savaşın insani, ekonomik ve güvenlik maliyetlerinin İspanya tarafından karşılanamayacağını dile getirerek, “Bu saçma ve hukuk dışı bir savaş. Ekonomik, sosyal ve çevre politikalarındaki hedeflerimizi geriye atıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Haksız bir savaş karşısında sessiz kalmak akıllıca değil, korkaklıktır” diyerek uyarıda bulundu.

Sanchez, İspanya’nın hukuk dışı saldırılara katılmayacağını ve “özgürlük kisvesi altında sunulan yalanlara ortak olmayacağını” sözlerine ekledi.

Ülke genelinde yapılan bir anket, seçmenlerin %53’ten fazlasının ABD’nin İspanyol üslerini kullanmasına izin verilmemesi kararını desteklediğini ortaya koydu. 2003 yılında Irak işgaline destek veren Halk Partisi (PP), bu tutumu nedeniyle ciddi eleştirilere ve protestolara maruz kalmıştı.