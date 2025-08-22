Yeni düzenlemeyle ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin, hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00–17.00 arasında hizmet verecek şekilde planlanması istendi. Çalışma düzeni ise vardiya ya da fazla mesai sistemiyle yürütülecek.

Bakanlık, uygulamanın mevzuata uygun şekilde hazırlandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenecek. Amaç, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasiteyi daha etkin kullanmaktır.”

Tabip Odası’ndan tepki

Yeni uygulamaya sağlık meslek örgütlerinden ise itiraz geldi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, düzenlemenin hem çalışanlar hem de hastalar için risk taşıdığını savundu.

“Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil. Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez” diyen Küçükosmanoğlu, yorucu mesai sisteminin hasta güvenliğini de olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.