Resmi verilere göre Marmara Depremi’nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Felaketin ardından yaklaşık 200 bin kişi evsiz kalırken, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri tamamen yıkıldı. Depremden yaklaşık 16 milyon kişi farklı düzeylerde etkilendi.

Naci Görür’den dikkat çeken uyarı

Depremin 27’nci yıl dönümünde açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Görür, deprem riskine karşı yalnızca fay hatlarının ve olası deprem bölgelerinin konuşulmasının yeterli olmadığını belirterek, asıl hedefin şehirleri depreme dirençli hale getirmek olması gerektiğini vurguladı.

Görür, paylaşımında, “Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir” ifadelerini kullanırken, Türkiye’nin gerekli önlemleri alabilecek güce sahip olduğunu belirtti.

“Türkiye’nin bunu yapmaya gücü vardır”

Görür, deprem riskinin azaltılması için uzun vadeli ve siyasi değişimlerden bağımsız bir çalışma yürütülmesi gerektiğini savundu. Bu kapsamda özel bir bakanlık kurulmasını ve çalışmaların en az 20 yıl boyunca kararlılıkla sürdürülmesini önerdi.

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin deprem riskini azaltabilecek ekonomik ve kurumsal kapasiteye sahip olduğunu belirterek, önceliğin olası bir depremde can kayıplarını en aza indirmek olması gerektiğini ifade etti.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümü, aradan geçen 27 yıla rağmen Türkiye’nin deprem hazırlığı konusundaki eksikliklerini ve yapı stokunun güçlendirilmesi gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı.