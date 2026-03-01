Açıklamada, İran’daki mevcut rejimin demokratik yollarla değişmesinin mümkün olduğu belirtilirken, bölgesel etkileri olabilecek saldırılara karşı tüm tarafların uyarıldığı vurgulandı.

DEM Parti, İran’da üçüncü yolun uygulanabilir ve ahlaki bir seçenek olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

“Dünden bu yana İran’da yönetim ve stratejik merkezlerin İsrail ve ABD güçleri tarafından hedef alındığını yakından takip ediyoruz. Bu saldırıların olası bölgesel etkileri konusunda tüm tarafları uyarıyoruz. Küresel ve bölgesel güçlerin, İran’da demokrasi ve özgürlükten ziyade kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir düzen kurma çabaları açıktır. Devam eden hava saldırıları, İran’daki Kürt, Beluci, Hıristiyan, Azeri ve Fars toplulukların özgür yaşam beklentilerini karşılamaktan uzak kalmaktadır.”

Parti, İran’daki tüm toplulukların kendi tarihsel tecrübeleri ve birlikte yaşam deneyimlerinden hareketle, toplumsal barış ve demokrasiye dayalı bir yönetim modeli inşa edebileceklerine inandığını da vurguladı.