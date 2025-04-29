Ailelerin uğrak noktası haline gelen bu modern serada vatandaşlar, diledikleri kadar çileği dalından kopararak doğrudan satın alabiliyor. Çocuklarıyla birlikte serayı ziyaret eden aileler, doğayla iç içe vakit geçirirken, aynı zamanda taze ve aromatik çileklerin tadını çıkarıyor. Sera, aynı zamanda eğitim amaçlı ziyaretlere de ev sahipliği yapıyor. Bölgede bulunan okullardan gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde topraksız tarım hakkında bilgi edinme fırsatı yakalıyor.

Çilek üreticisi Mustafa Kuzu, topraksız tarımın sunduğu avantajlara dikkat çekerek, “Amacımız kış aylarında da üretim yapabilmek. Tam otomasyon sistemimiz sayesinde üretim süreci düzenli ilerliyor. Günlük üretim miktarı ise hava şartlarına göre değişiyor. Ziyaretçilerimiz istedikleri yerden çilekleri seçerek sepetlerine topluyor. Ayrıca çilekten elde ettiğimiz farklı ürünleri de satışa sunuyoruz. Gelen müşterilerimizin yüzde 70’i çevre illerden geliyor” dedi.

Serada görev yapan Ayşegül İzgi ise, “Ailelerimize kaliteli ve doğal bir ortam sunuyoruz. Tüm anneleri ve aileleri buraya bekliyoruz” diyerek herkesi davet etti.

Çilek toplamak için gelen ziyaretçilerden Vakkas Koç da deneyimini, “Harika bir aroması var, rengi ve dokusu çok güzel. Gerçekten yerli ve kaliteli bir ürün. Hafta içi ya da hafta sonu fark etmeden herkes gelip bu keyfi yaşayabilir” sözleriyle paylaştı.

Topraksız tarımın yaygınlaşmasına katkı sunan bu örnek proje, hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun eden bir model olarak öne çıkıyor. Kahramanmaraş’ın bu yenilikçi serası, taptaze çilekleriyle doğaseverleri bekliyor.