Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada 11 ilde, aynı anda, 3 bin 500 şantiyede, şehirlerin kimliğini koruyarak bu ölçekte bir yeniden inşa çalışmasının benzerini göstermenin mümkün olmadığını belirterek, 'Madem devlet yoktu da saatte 23, günde 550 konutu kim yaptı?' dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu söyledi. 11 ilde toplam 570 bin deprem konutunun tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, 'Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyaya örnek bir başarı ortaya koyduk' dedi.

'Saatte 23, günde 550 konut üreterek eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attık'

Bakan Kurum, çalışıp çabaladıklarını ve yapılan dedikodulara aldırmadıklarını ifade ederek, 'Büyük bir motivasyonla saatte 23, günde ise 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Çünkü bunu tek başımıza yapamazdık. Maraşlı hemşehrilerimiz, Hataylı, Adıyamanlı ve diğer deprem illerindeki kardeşlerimizle birlikte bu başarıyı 11 ilin ortak emeğiyle elde ettik. Bugün artık sokaklarında hüznün yerini sevincin, acının yerini ise çocuk seslerinin aldığı bir Kahramanmaraş'ı gururla tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösteriyoruz. Allah'a hamdolsun ki Rabbim bize böylesine güzel bir hizmeti gerçekleştirmeyi nasip etti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilde gece gündüz, tabiri caizse karınca gibi çalışarak, alın terimiz ve emeğimizle bu işi başardık. Depremin ardından en çok sorulan konulardan biri de enkazların ne olacağıydı. 'Bu enkazlar çevreyi kirletiyor, nereye depolanacak?' deniliyordu. Biz ise enkazları geri dönüştürüyoruz. Buradan elde edilen malzemeleri geri dönüşüm tesislerimiz aracılığıyla yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Büyükşehir belediyemiz ve belediyelerimiz bu tesislerden çıkan malzemeleri altyapı çalışmalarında ve yol yapımında kullanıyor. Bunun yanında inşa ettiğimiz yeni yapılarda yüzde 39 oranında enerji tasarrufu sağladık. Tüm binalar sıfır atık uyumlu, ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üretebilen ve geçmişe kıyasla daha az enerji tüketen bir anlayışla inşa edildi' dedi.

Stadyum açılışını Cumhurbaşkanı yapacak

Kahramanmaraş'a deprem konutlarının yanı sıra birçok eserin kazandırıldığını ifade eden Bakan Kurum, yeni stadyumun açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından coşkuyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Kurum, Kahramanmaraşspor'un kıymetli ve değerli olduğunu söyleyerek, 'O gün milletvekillerimiz, 'Kahramanmaraşspor'umuza da bir stadyum yapmalıyız' dediler. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüştük ve stadyumun yapımına hızla başladık. İnşallah bu yılın sonuna doğru büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Gençlik ve Spor Bakanımızla temel atma törenini dahi gerçekleştiremedik. İnşallah açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük bir coşkuyla yapacağız. Bunun yanında sadece stadyum değil, meydanlar da inşa ettik. Bugün açılışını yapacağımız meydanda 500 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Vatandaşlarımız araçlarını güvenle park edebilecek, aileleri ve çocuklarıyla birlikte modern bir yaşam alanında vakit geçirebilecek' diye konuştu.

'Geçen yılsonu itibarıyla 455 bin konutu bu devlet bitirdi'

Deprem dönemi, 'devlet yoktu' diyenlere seslenen Bakan Kurum, 'Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlıklarımız deprem bölgesindeki illeri tek tek ziyaret ederek yapılması gereken çalışmalarla ilgili talimatlarını verdi. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan yeni konut projelerini başlattık. O günlerde 'Devlet nerede?', 'Devlet enkazın altında kaldı', 'Bu işi bitiremeyecekler', 'Bu enkazın altında kalacaklar, yok olacaklar' dediler. Bugün geldiğimiz noktada Allah'a hamdolsun, devletimiz geçen yılsonu itibarıyla 455 bin konutu bu devlet bitirdi. Bu yıl da parkları, bahçeleri ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte eksikleri tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Yerinde dönüşüm kapsamında yapılan 120 bin konutla birlikte toplam 570 bin konut inşa edildi. Bugün bahsettiğimiz rakam, birçok Avrupa ülkesindeki konut stokundan daha büyük bir rakamdır. Dünyada 11 ilde, aynı anda, 3 bin 500 şantiyede, şehirlerin kimliğini koruyarak bu ölçekte bir yeniden inşa çalışmasının benzerini göstermek mümkün değildir. Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? Madem devlet yoktu da günde 550 konutu kim yaptı? Yaklaşık 200 bin mimar, mühendis, işçi ve emekçi gece gündüz çalışarak bu 500 bini aşkın konutu inşa etti. Bunları devlet yaptı' ifadelerini kullandı.

'Milletimizin emanetine ilişkin varsa bir usulsüzlük, hesabı hukuk çerçevesinde soracaktır'

Yardım paraları ile ilgili sorumluların hukuk önünde hesabının sorulacağını da ifade eden Bakan Kurum, 'Milletimizin zor gününde kumbarasındaki parayı depremzedeler için gönderen çocuklarımızı unutmadık. O yardımlar bize bir emanetti. Biz de bu emanete layık olmak için gece gündüz çalıştık. Polisimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve tüm kamu görevlilerimiz büyük fedakarlık gösterdi. Kendi ailelerini kaybeden güvenlik görevlilerimiz bile vatandaşlarımızı enkazdan kurtarmak için görevlerinin başındaydı. İlk günden itibaren deprem bölgesinde canla başla çalışan bu insanların emeklerini görmezden gelmeye çalıştılar. Ancak onlar eleştirilere kulak asmadan milletimizin yardımına koştu. Bugün gerçekler ortadadır. Devletimiz 500 bini aşkın konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etti. İnsanlarımız bugün bu evlerde huzur ve güven içinde yaşıyor. Elbette deprem yardımlarıyla ilgili yürüyen hukuki süreçler de devam edecektir. Milletimizin emanetine ilişkin varsa bir usulsüzlük, devletimiz bunun hesabını hukuk çerçevesinde soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreç, devletimizin tecrübesini, gücünü ve organizasyon kabiliyetini tüm Türkiye'ye ve dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimizin alın teriyle yaptığı yardımların hesabı da hukuk önünde mutlaka verilecektir' dedi.