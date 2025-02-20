Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında, Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Ebrar Sitesi gibi bölgelerde büyük bir inşaat süreci hızla ilerliyor. Bu bölgelerde 4 binden fazla konut ve iş yeri inşa ediliyor.

Kahramanmaraş şehir merkezindeki inşaat alanları, yeni konutlar ve ticari alanlar, dron görüntülerinde net bir şekilde görülebiliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş genelinde 11 ilçenin merkez alanlarında yaklaşık 46 bin konut inşa edilmesi planlanırken, il genelinde toplamda 70 bin konut yapılacak. Şu ana kadar, yaklaşık 30 bin konutun kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edilmesi gerçekleştirilmiş durumda. 20 bin 764 konut ve iş yeri, hak sahiplerine teslim edilirken, inşaatı devam eden 25 bin 772 konutun da kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Yıl sonuna kadar 11 bin 501 yeni konutun daha teslim edilmesi planlanıyor. Kahramanmaraş’ta yürütülen bu kapsamlı yeniden inşa çalışmaları, şehri daha dirençli ve modern bir hale getirmeyi hedefliyor. Yerel halk, yapılan hızlı ve etkili çalışmalardan memnuniyetini dile getiriyor. Gıyasettin Gönülçen, "Çok hızlı bir şekilde binalar yapılıyor ve çalışmalar en güzel şekilde tamamlanacak" derken, Ökkeş Mert ise "Şehrimiz hızla ayağa kalkıyor, inşallah güzel günlere" şeklinde konuştu.