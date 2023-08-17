Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Aşçı sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre, söz konusu sokağın sevilen köpeği olan ‘Kahraman’, yediği yemeğin ardından rahatsızlandı. Bir süre sonra köpeğin vücudunda titreme ve ağzından köpük geldiğini gören çevredeki vatandaşlar köpeği veterinere götürdü. Veterinerin tüm müdahalesine rağmen ‘Kahraman’ın zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. Olay hayvan severler tarafından HAYDİ polislerine bildirildi. Polislerin çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda güvenlik kameralarının çalışmadığı ortaya çıktı. ‘Kahraman’ köpeğin ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin bulunmasını isteyen hayvan severler olayın üzüntüsünü yaşarken, sosyal medyada da konuyla ilgili birçok paylaşım yaparak tepki gösterdiler.



Hayvan severden manalı tepki

Bir hayvansever, ‘Kahraman’ köpeğin vaktini geçirdiği sokakta bulunan evinin penceresine yazı asarak olayın sorumlusuna manalı mesaj gönderdi. ‘Kahraman’ın resminin de olduğu yazıda, “Ben de bu dünyada yaşayan bir canlıydım. Zehirlenerek öldürüldüm. Benimle derdi olanın derdi hiç bitmesin!” ifadeleri yer aldı. Hayvan severler sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bu olaya tepki göstererek hayvanların canına kastedenlerin bulunarak ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirttiler.



“Birkaç kişi ile veterinere götürdük. Orada çok geç olduğunu söylediler”

Olayın yaşandığı bölgede ikamet eden Yeşim Dal ismindeki bir hayvansever ise ‘Kahraman’ın kendi köpeğinin en yakın arkadaşı olduğunu belirterek olayın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Kahraman’ı yaşatmak için yaptığı müdahaleleri anlatan Dal, “Onun adı Kahraman’mış ama ben beyaz diye sesleniyordum ona. Köpeğimin de en yakın arkadaşıydı. Bir gün evden çıkarken buraya selam vermek için geldik. Daha sonra Kahraman sarsılmaya başladı. Ağzından köpükler çıktı, sonra yere yığıldı. Ağzına elimi sokup istifra ettirmeye çalıştım ama olmadı. Çevredeki vatandaşlardan yardım istedim. Birkaç kişi ile veterinere götürdük. Orada çok geç olduğunu söylediler. Daha sonrasında da onun ölüm haberini aldık. Kapı kapı gezdim, kimin yaptığına dair kimseyi bulamadım. Hiçbir haber alamadım. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisine haber verdim. Onlar geldiler ama çevredeki kameralar bozukmuş sanırım. Ondan sonra da bir şey çıkmadı” şeklinde konuştu.



“Bu yapılan karaktersizliktir, başka bir açıklaması olamaz”

‘Kahraman’ın öldürülmesinde sorumlu kimse bulunmasını talep eden ve olayın peşini bırakmayacağını dile getiren Dal, “Yemeğini sürekli burada yerdi. Onun kulübesi vardı. Önünden yemeği suyu hiç eksik olmazdı. Muhtemelen yemeğinin içine birisi bir şey attı. Küçüklüğünden beri bu sokakta bakılıyormuş. Yemek kabı hep önündeydi. Mahalle halkı da hep onu beslerdi. Sabah akşam havlardı. Hiç zararı olmayan bir köpekti. Tüm mahalleli severdi onu. Bu yapılan karaktersizliktir, başka bir açıklaması olamaz. Çünkü onlar da bir can. Onların da çocuğu var. Ne söylesek boş. Önü çok açık bir konu. Hal a olayı araştırıyorum” dedi.