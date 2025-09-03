Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin illerinin başında gelen Artvin, 2 bin 727 farklı bitki türüyle adeta doğal bir laboratuvar niteliği taşıyor. Bu zenginlik, Kafkas arı ırkının gen merkezi olmasıyla birleştiğinde, ortaya dünyanın en özel ballarından biri çıkıyor.

Artvin’in kestane ormanları ve bal ormanları, her yıl yüzlerce arıcının kovanlarını taşıdığı, eşsiz bir üretim alanı oluşturuyor. Organik bal üretimi için en uygun bölgelerin başında gelen şehir, coğrafyası ve temiz doğası sayesinde hem Türkiye’de hem de dünyada özel bir konuma sahip.

Bu yıl Artvin’de bal üretiminin geçen yıla oranla yüzde 20 artış göstermesi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Artvin Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı bal fiyatları da açıklandı. Buna göre, kestane balının kilogram fiyatı 2 bin 500 TL, çiçek balı bin 500 TL, orman gülü (komar) balı 2 bin 200 TL, ıhlamur balı ise bin 600 TL olarak belirlendi. Kara kovan üretiminde ise fiyatlara yüzde 30 ek fark uygulanacak.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, kentin zengin florasının bal üretimine büyük katkı sunduğunu belirterek, “Artvin’in 198’i endemik olmak üzere binlerce bitki türü, kestane ormanları ve bal ormanları sayesinde arıcılıkta çok özel bir yere sahibiz. Bu yıl üretim artışıyla birlikte fiyatların hem üreticiler hem de tüketiciler için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Doğasıyla, kültürüyle ve balıyla öne çıkan Artvin, adını bir kez daha Türkiye’nin en özel şehirleri arasına yazdırıyor.