Samsun’da kadın istihdamını artırmak ve girişimcilik potansiyelini desteklemek amacıyla hazırlanan eğitim programı, OKA öncülüğünde; Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve bölgedeki önemli kamu ve meslek kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirildi.

Kadınlara Yönelik Dijital Dönüşüm Hamlesi

OKA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik MYO, Samsun Merkez OSB, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi arasında imzalanan alt protokolle resmiyet kazanan program, kadınların endüstriyel dijital dönüşümde aktif rol almasını amaçlıyor.

14 Nisan'da OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle’nin katılımıyla başlayan eğitimlerin açılışında konuşan Dicle, “Kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini bir araya getirerek kadınların yüksek teknoloji sektörlerinde daha fazla yer almasına katkı sunuyoruz. Bu eğitim programı, bölgemizin dijitalleşme sürecine nitelikli kadın iş gücü kazandıracak” dedi.

Teoriden Pratiğe Kapsamlı Eğitim Süreci

Programa, Samsun’da ikamet eden mühendislik ve teknikerlik bölümlerinden mezun ya da öğrenci 25 kadın katılıyor. Eğitimler; teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Teorik eğitimler, OKA’nın merkez hizmet binasında, Samsun Teknopark bünyesindeki bir yazılım firması tarafından verilirken; uygulamalı dersler OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO’nun endüstriyel robot laboratuvarında gerçekleştiriliyor.

Altı gün sürecek yoğun eğitim programının ilk gününde katılımcılara robotların çalışma modları, panel ekranı kullanımı, eksen hareketleri, koordinat sistemleri ve güvenlik çözümleri gibi temel bilgiler verildi. İkinci günde ise uygulamalı eğitime geçilerek, katılımcıların robot teknolojileriyle doğrudan temas kurmaları sağlandı.

Kadınlar Yüksek Teknolojiye Yön Veriyor

Program kapsamında ileri aşamalarda Robot Studio, otomasyon çözümleri ve robot üretimi gibi konularda da eğitimler verilecek. Böylece kursiyerler, sanayide giderek daha fazla ihtiyaç duyulan robotik sistemlerde uzmanlaşma imkânı elde edecek.

Bu eğitim programı, yalnızca kadın istihdamını artırmakla kalmayıp, kadınların sanayi 4.0 sürecine entegre olmasını sağlayarak Türkiye'nin dijital sanayi dönüşümünde kadınların da söz sahibi olmasını hedefliyor.