Kadınlar Derneği (Kadın-Der) Başkanı Esen Ersoy, yeni yerinde derneğin faaliyetlerini ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı. Üye sayılarının her geçen gün arttığını vurgulayan Ersoy, “Kadınların her ihtiyacı için varız,” diyerek derneğin çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı.



Başkan Esen Ersoy, dernek olarak şu anda toplamda 10 farklı kurs ile kadınlara destek olduklarını belirtti. Kadınların el emeklerini değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağladığını ifade eden Ersoy, “Halk dansları ve roman dansları gibi kurslarımızın yanı sıra taş boyama, dikiş, örgü, makrome, punch, ipek kozası, amigurumi ve kumaş boyama kursları da düzenliyoruz. Kadınlarımız burada hem sosyalleşiyor hem de el sanatlarını yaşatarak üretime katılıyorlar” dedi.



-Ersoy “Yeni yerimiz daha uygun ve erişilebilir”

Bandırma Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni yerin kadınlar için büyük bir kolaylık sağladığını dile getiren Ersoy, “Eski yerimiz soğuk ve uzak olduğu için kadınlarımız zorluk yaşıyordu. Şimdi eski Bandırma Belediye binasında çok daha uygun bir ortamda faaliyet gösteriyoruz. Kadın emekçilerimiz burada ürettikleri el işlerini değerlendirerek hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de kendilerini geliştiriyorlar,” şeklinde konuştu.



Kadın-Der’in hafta içi her gün ve cumartesi dahil yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Ersoy, hayırseverlerin de desteğiyle daha fazla aileye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. “Günden güne artan üyelerimizle, kadınlarımız ve ailelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kapımız herkese açık,” diyerek tüm Bandırmalıları derneğin çalışmalarına destek olmaya davet etti.