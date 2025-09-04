Esnaf, kadınların hâlâ altını tercih ettiğini vurgulayarak, “Bayanlarımız gümüşe ilgi göstermiyor. Daha çok altına yöneliyorlar. Gümüşü genellikle erkeklere satıyoruz. Gençler de birbirlerine hediye ediyor, gurbetçiler alıyor” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarındaki artışa rağmen kadınların tercihini altından yana kullandığını söyleyen esnaf, “Gümüş de değerli bir takı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle gümüşe yönelim var ama altın hâlâ ön planda. Örneğin gençler sözlüsüne altın bileklik almak istese 10-15 bin TL arasında fiyatla karşılaşıyor. Gümüş bileklik ise 500-3 bin TL civarında. Bu nedenle gümüşe rağbetin artmasını bekliyoruz” dedi.

Özel günlerde hediye amaçlı gümüşün tercih edildiğini belirten esnaf, “Erkekler daha çok gümüş alıyor. Kadınlar altını seviyor. Ancak bazı bölgelerde gümüşe daha fazla ilgi olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Gümüşün yatırım açısından da değer taşıdığına dikkat çeken esnaf, “Gümüş 2015’te 2,9 TL iken, şimdi 55 TL civarında. Uzun vadede kazandırıyor. Yatırım amacıyla değerlendirmelerini tavsiye ederim” dedi.

İster misin bu habere yatırım tavsiyesi içeriyor gibi bir uyarı notu ekleyeyim mi (ör. “Bu açıklamalar yatırım tavsiyesi değildir”)? Bu tür haberlerde genelde konur.