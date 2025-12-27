TR83 Bölgesi’nde örnek bir model olarak öne çıkan program, yalın üretim ve dijital dönüşüm süreçlerinde kadın istihdamını güçlendiriyor.

Kadın Mühendis Okulu kapsamında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş, Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu, OKA Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birimi Başkanı Fatih Ege ile programa katılan kadın mühendisler katıldı. Görüşmelerde, kadın mühendislerin sanayideki etkinliğini artıracak yeni adımlar masaya yatırıldı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan “Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü” çerçevesinde hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu; üniversite öğrencisi ve yeni mezun kadınlara uygulamalı sanayi deneyimi kazandırmayı hedefliyor. Program, özellikle işletmelerde dijital dönüşüm ve yalın üretim alanlarında kadın istihdamını artırmaya odaklanıyor.

Nisan ayında başlayan ilk dönem eğitimlerine kabul edilen 15 kadın mühendis, dört hafta boyunca yalın üretim teknikleri ve dijital dönüşüm başlıklarında kapsamlı bir eğitim aldı. Teorik derslerin yanı sıra saha uygulamaları, sanayi örnekleri ve vaka analizleriyle desteklenen eğitimlerde, katılımcıların pratik becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Program kapsamında kadın mühendislere ayrıca YODA Analizi eğitimi verilerek; organizasyonel olgunluk düzeylerini değerlendirme, güçlü ve gelişime açık alanları tespit etme ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkı sunma yetkinlikleri kazandırıldı. Bu kazanımlar, Orta Karadeniz Bölgesi’nde beş işletmede yürütülen Öğren–Dönüş Projeleri ile sahaya taşındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Merkez OSB, Bafra OSB, Kavak OSB ve Merzifon OSB’de toplam 10 hafta süren uygulamalar gerçekleştirildi.

Uygulama sürecinin ardından katılımcılar; OKA, OSB müdürlükleri ve sanayi kuruluşlarına yapılan ziyaretlerle kariyer yönetimi, ilin sanayi altyapısı ve yatırım ekosistemi hakkında bilgilendirildi. Program sonunda kursiyerlerden 7’si çeşitli OSB’lerde “Yalın Üretim ve İş Geliştirme Sorumlusu” olarak istihdam edilirken; 1 mühendis Samsun Model Fabrika’da, 1 mühendis uluslararası bir e-ticaret firmasında, 3 mühendis ise bölgede imalat sanayine yönelik faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde göreve başladı.

22 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle birlikte Kadın Mühendis Okulu’nun ikinci dönem lansmanı da yapıldı. İkinci dönem için alınan başvurular arasından farklı mühendislik disiplinlerinden 17 yeni kadın mühendis adayı programa dâhil edildi. Kadın Mühendis Okulu, kadın mühendislerin sanayiye entegrasyonunu güçlendiren yapısıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı sürdürürken, yalın ve dijital dönüşüm süreçlerinde kalıcı etki oluşturmayı hedefliyor.