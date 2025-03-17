Maçtan Dakikalar

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada Oğuz Aydın ile ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Genç oyuncunun ceza sahası dışından uzak köşeye gönderdiği sert şutu, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk kurtardı. 36. dakikada ise Oğuz Aydın bu kez ceza sahası içinden vurdu ancak top az farkla auta gitti.

Samsunspor savunmasını aşmakta zorlanan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya daha hızlı başladı. 54. dakikada Talisca'nın ceza sahası içinden sert şutunu Okan Kocuk bir kez daha kurtardı.

dakikada Fenerbahçe'ye galibiyeti getirecek en büyük fırsat geldi. Oğuz Aydın’ın sol kanattan ortasında Szymanski'nin kafa vuruşu direğe çarpıp auta gitti.

Maçın en kritik anlarından biri 75. dakikada yaşandı. Samsunspor'un forveti Mouandilmadji, orta sahada faul yapmasının ardından hakem Cihan Aydın'a sert tepki göstererek kolundan tuttu. Bu hareketin sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Uzatma dakikalarında Fenerbahçe baskısını artırsa da, 90+2'de Edin Dzeko'nun kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı. 90+7'de ise yine Dzeko'nun kafa vuruşunda Okan Kocuk son anda topu kurtararak takımına bir puanı kazandırdı.

Fenerbahçe Kritik Puanlar Kaybediyor

Bu sonuçla Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok kritik iki puan kaybederken, Samsunspor ise deplasmanda alınan bir puanla ligde kalma umutlarını güclendirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho, maç sonrasında hakem kararlarına tepki gösterirken, takımın gol yollarındaki etkisizliğine de dikkat çekti.

Maçın Kadroları:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Mert Hakan Yandaş dk. 82), Skriniar, Djiku (İrfan Can Kahveci dk. 71), Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic (Osayi-Samuel dk. 58), Tadic (Szymanski dk. 58), Talisca (Youssef En-Nesyri dk. 58), Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Burak Kapacak, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dimata dk. 67), Yunus Emre Çift, Rick Van Drongelen, Bola, Celil Yüksel (Soner Aydoğdu dk. 46), Bennasser, Schindler, Holse, Emre Kılınç (Muja dk. 67, Bedirhan Çetin dk. 90), Mouandilmadji

Yedekler: Timur Bülbül, Nanu, Ntcham, Tait, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kırmızı Kart: Mouandilmadji (dk. 75) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Jose Mourinho (Fenerbahçe), Celil Yüksel, Zeki Yavru, Okan Kocuk (Samsunspor)