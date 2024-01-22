Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?

Kademeli emeklilik en çok aranan konuların başında geliyor. Eğer yasal bir düzenleme çıkarılırsa, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlayanlar kısmen emekli olabilir. Olası yasadan faydalanmak için ise prim gün sayısı ve çalışma yılı gibi kriterlerin karşılanması gerekecek.

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Kademeli emeklilikte son durum

Kademeli emeklilikle sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlanacak. Muhalefet kademeli emeklilik için TBMM’ye teklif verdi. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Kademeli emeklilikte öngörülen senaryolar ise şu şekilde:

Çalışma başlangıç tarihi: Eylül 1999 sonrası

Prim gün: 6 bin 250

Emeklilik yaşı: Kadınlar 43, erkekler 45

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Çalışma başlangıç tarihi: 2000 sonrası

Prim gün: 6 bin 325

Emeklilik yaşı: Kadınlar 43, Erkekler 45

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Çalışma başlangıç tarihi: 2001 sonrası

Prim gün: 6 bin 400

Emeklilik yaşı: Kadınlar 43, erkekler 45

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Çalışma başlangıç tarihi: 2002 sonrası

Prim gün: 6 bin 475

Emeklilik yaşı: Kadınlar 43, erkekler 45

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Çalışma başlangıç tarihi: 2003 sonrası

Prim gün: 6 bin 550

Emeklilik yaşı: Kadınlar 44, erkekler 46

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Çalışma başlangıç tarihi: 2004 sonrası

Prim gün: 6 bin 625

Emeklilik yaşı: Kadınlar 45, erkekler 47

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Çalışma başlangıç tarihi: 2005 sonrası

Prim gün: 6 bin 700

Emeklilik yaşı: Kadınlar 46, erkekler 48

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Çalışma başlangıç tarihi: 2006 sonrası

Prim gün: 6 bin 775

Emeklilik yaşı: Kadınlar 47, erkekler 49

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Çalışma başlangıç tarihi: 2007 sonrası

Prim gün: 6 bin 850

Emeklilik yaşı: Kadınlar 48, erkekler 50

Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Çalışma başlangıç tarihi: 2008 sonrası

Prim gün: 6 bin 926

Emeklilik yaşı: Kadınlar 49, erkekler 51

Kademeli emeklilik konsunda şu ana kadar resmi makamlarca yapılan bir açıklama maalesef yok. Kulis bilgilerine göre ise konu tartışmaya kapalı değil. Yani her an herşey olabilir...