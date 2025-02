Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Ligi’nde son oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'inden 8 değişikliğe gitti. Kaleyi İrfan Can Eğribayat'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin devralırken; Diego Carlos, Oğuz Aydın, Fred, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun yerine Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca ve Cenk Tosun görev aldı.



Talisca ilk kez 11'de

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı ilk kez Çaykur Rizespor maçında giyerken, kupa maçına ise 11'de başladı. Talisca, lig maçının 61. dakikasında oyuna girmişti. Brezilyalı futbolcu bugün Cenk Tosun ile birlikte forvette yer aldı. Cenk Tosun da Kasımpaşa ile oynanan kupa maçının ardından 2. kez 11'de başladı.



Cengiz Ünder 2. kez 11'de

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 26 Eylül 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinin ardından ilk kez 11'de şans buldu. Cengiz, bu sezon Avrupa Ligi'nde 4, Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi.



Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; "Osman Ertuğrul Çetin, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anderson Talisca ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko ise yedek bekledi.



6 Şubat depremi unutulmadı

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Asrın Felaketi depremlerin yıl dönümünde stadyumda mesaj verildi. Reklam panolarında ve oyuncuların seremoni öncesinde taşıdığı pankartta "6 Şubat unutmadık, unutmayacağız" yazısı yer aldı.