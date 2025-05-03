Planlanan satışın, 29 Mayıs 2026 tarihine kadar kademeli olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Mevcut hisse fiyatları dikkate alındığında, satışın toplam değeri yaklaşık 4,8 milyar doları buluyor.

2021 yılında Amazon’un CEO’luk görevinden ayrılan Bezos, şirketin en büyük hissedarı olmayı sürdürürken, geçtiğimiz yıl da yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirmişti. Bu, 2021’den sonraki ilk satış olarak kayıtlara geçmişti.

Yeni hisse satış planı, Bezos’un kişisel yatırım stratejileri ve hayırseverlik faaliyetleri kapsamında değerlendiriliyor. Öte yandan, bu çapta satışların piyasalar üzerindeki olası etkileri de merak konusu.