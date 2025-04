Şehirli premium off-road SUV markası JAECOO, Türkiye’deki satış hizmet ağını genişletmeye ve Türk kullanıcılara üst seviye hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda JAECOO, nisan ayı itibarıyla İzmir ve Mersin’deki yeni showroom’larını faaliyete geçirdi. Açılışı gerçekleşen bu iki yetkili satıcı, önümüzdeki dönemde düzenli olarak J-Drive off-road test sürüşleri, sosyal medya canlı yayınları, farklı lokasyonlarda araç sergilemeleri ve sponsorluklar gerçekleştirecek. Böylece daha fazla Türk tüketicisi, JAECOO'nun sunduğu mükemmel off-road yaşam tarzını hem çevrimiçi hem de yetkili satıcıları ziyaret ederek bizzat deneyimleyebilecek. Yeni showroom'ların faaliyete geçmesiyle birlikte, kullanıcılara çok yönlü, profesyonel ve verimli destek sunmak için bu girişim, JAECOO'nun “müşteri odaklı” taahhüdünü yerine getirmesini sağlarken, aynı zamanda Türkiye'deki yerelleştirilmiş hizmet standartlarının kapsamlı şekilde iyileştirilmesi anlamına da geliyor.

Premium off-road SUV markası JAECOO, nisan ayı itibarıyla İzmir ve Mersin şehirlerindeki yeni showroomlarını faaliyete geçirdi. Markanın bu stratejik hamlesi, Türkiye pazarındaki varlığının daha da genişleyeceğine işaret ediyor ve aynı zamanda JAECOO’nun Türk tüketicilerin yüksek kaliteye sahip off-road SUV modellerle birlikte eksiksiz satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin beklentilerini karşılayacağı yönünde verdiği güçlü taahhüdü de gösteriyor.

JAECOO 7, şehirdeki off-road trendine öncülük ediyor

JAECOO 7, geleceğe dönük tasarımı, güçlü performansı ve lüks yapısıyla Türkiye pazarına giriş yaptığı andan itibaren büyük bir ilgi gördü ve beğeni kazandı. "Şehirli premium off-road SUV" tasarım konseptini benimseyen araç, off-road genlerini modern şehirli estetikle birleştirirken güç ve zarafeti mükemmel şekilde bütünleştiriyor. Modelin ikonik çubuk tasarımlı ön ızgarası ile modern ve dinamik gövde hatları, moda zevkini ortaya çıkarmanın yanı sıra, saf off-road genlerini de taşıyor. Performans için, 1.6T turbo şarjlı motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla desteklenen güç kombinasyonu ile kum, çamur ve kar gibi 7 sürüş modu arasında her zaman ve her yerde kolayca geçiş imkânı sağlayan "ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi", 540 derece gelişmiş görüş sistemi ve Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi ADAS ile donatılan JAECOO 7, Türk kullanıcılara her türlü arazi koşuluna hükmetme kabiliyeti sunuyor. Araç, Türkiye pazarında benzersiz bir tanınırlık elde ederek premium off-road SUV sınıfını temsil eder hale geldi. Açılışı gerçekleşen iki yeni showroom, yerel kullanıcılara JAECOO 7'nin olağanüstü çekiciliğini yakından deneyimlemek için benzersiz bir fırsat sunacak ve markanın pazardaki çekiciliğini daha da artıracak.

JAECOO Türk tüketicilerin yüksek beklentilerine cevap veriyor

JAECOO, “Türkiye'de, Türkiye İçin” marka konseptine her zaman sadık kaldı ve Türkiye pazarının gerçek gereksinimlerini aktif şekilde gözlemledi. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen binek otomobil pazarlarından İzmir ve Mersin'de açılışı gerçekleşen yeni showroomlar bu pazarlardan gelen JAECOO 7 taleplerine olumlu bir yanıt oldu. Açılışı gerçekleşen bu iki yetkili satıcı, önümüzdeki dönemde düzenli J-Drive off-road test sürüşleri, sosyal medya canlı yayınları, farklı lokasyonlarda araç sergilemeleri ve sponsorluklar gerçekleştirecek. Böylece daha fazla Türk tüketici, JAECOO'nun sunduğu mükemmel off-road yaşam tarzını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak bizzat deneyimleyebilecek. Bu adımlar, markanın, Türk kullanıcılara en yüksek kalitede hizmet deneyimi sunma kararlılığını tam anlamıyla yansıtıyor.

Mükemmel bir satış ağı kurarak “sorunsuz off- road”hizmet sistemi oluşturuyor

JAECOO, bir taraftan satış ağını genişletirken, ülke çapında hizmet garanti sistemi oluşturmaya da odaklanıyor. Yeni showroom'ların faaliyete geçmesiyle birlikte, kullanıcılara çok yönlü, profesyonel ve verimli hizmetler sunulmaya devam ediliyor. Bu girişim, JAECOO'nun “müşteri odaklı” taahhüdünü yerine getirmesini sağlarken, aynı zamanda Türkiye'deki yerelleştirilmiş hizmet standartlarının kapsamlı şekilde iyileştirilmesi anlamına da geliyor.

İzmir ve Mersin showroom'larının açılması, JAECOO'nun Türkiye pazarındaki varlığını pekiştirmesi için önemli bir kilometre taşı oldu. JAECOO, satış ve hizmet ağını genişletmeye devam edecek ve böylece daha fazla bölgedeki kullanıcıların, sunduğu yüksek kaliteli şehirli off-road deneyiminden yararlanmasını sağlayacak. Bununla birlikte Türkiye genelinde kullanıcılar için uygun ve güvenilir araç garantileri verecek ve "Türkiye'de, Türkiye için" marka vizyonunu tam anlamıyla yerine getirecek.