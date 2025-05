JAECOO Şangay Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda yeni şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV, JAECOO 8 PHEV ve tamamen elektrikli JAECOO 5 BEV modellerini ve ileri teknolojilerini tanıtırken, aynı zamanda kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirme konusundaki kararlılığını da ortaya koydu. JAECOO, müşteri memnuniyetini artırmak için satış sonrası hizmetlerini sürekli olarak optimize etmeye devam ediyor. JAECOO, çağrı merkezinin akıllı yanıt sistemini iyileştirerek, satış öncesi danışmanlık, sorun giderme veya acil yardım gibi herhangi bir kullanıcı sorununu hızla çözümlüyor ve kullanıcı deneyimine seviye atlatıyor.

JAECOO çağrı merkezi, her araç kullanıcısına daha akıllı ve teknoloji odaklı bir hizmet deneyimi sunmak üzere tasarlanan gelişmiş bir akıllı CRM sistemi kullanıyor. Müşteri bilgilerinin otomatik tanınması, etkileşim kayıtlarının tutulması, sorun takibi gibi özellikler sayesinde çağrı merkezi, kullanıcı ihtiyaçlarına etkin ve doğru bir şekilde yanıt verebiliyor ve tüm kullanıcıların sorunlarının zamanında çözülmesini sağlayabiliyor. Ayrıca JAECOO veri güvenliği ve veri korumasına büyük önem veriyor. Şirket, GDPR ve ISO/IEC 27001 gibi uluslararası veri güvenliği standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Bununla birlikte marka, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve mahremiyetini korurken kullanıcıların bilgi sızıntısı konusunda endişe duymadan hizmetlerden yararlanmasını sağlıyor.

JAECOO satış öncesi ve sonrası hizmetlerinde de öncü!

JAECOO çağrı merkezi, satış öncesi danışmanlık, satış sonrası servis, teknik destek, sipariş işleme, müşteri takibi ve diğer hizmet senaryolarını kapsayan çeşitli süreçleri destekliyor. JAECOO, en uygun modeli seçme, araçla ilgili soruları yanıtlama, satış sonrası sorun giderme ve teknik destek sağlama gibi her kullanıcının tek elden çözüme ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca çağrı merkezi sipariş işleme ve müşteri desteği hizmetlerini de yürüterek her bir kullanıcının ihtiyaçlarının karşılanmasını ve hızlı bir şekilde yanıtlanmasını sağlıyor. Marka böylece; araç kullanıcılarına hassas ve etkili hizmetler sunarak kapsamlı destek sağlamayı, sürüş deneyimini iyileştirirken her bir kullanıcının bireysel ihtiyaçlarını karşılayarak kusursuz bir hizmet deneyimi yaratmayı amaçlıyor.

JAECOO profesyonel yaklaşımıyla kullanıcı deneyimine seviye atlatıyor!

JAECOO çağrı merkezi, en yüksek kalitede hizmeti sağlamak üzere uluslararası yönetim deneyimini yerel uygulamayla birleştiren verimli bir operasyonel yönetim ekibine sahip. Tüm müşteri hizmetleri temsilcileri, standartlaştırılmış hizmet süreçleri ve düzenlenmiş prosedürleri garanti altına almak için ürün bilgisi ve hizmet becerileri konusunda kapsamlı bir eğitimden geçiyor. JAECOO bu profesyonel ekip yönetimi ve eğitim sistemi sayesinde her bir araç kullanıcısına kesin ve hızlı hizmet yanıtları sağlayabilmenin yanı sıra her hizmetin kullanıcı beklentilerini karşılamasını ve her iletişimin güven ve özenle karakterize edilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca marka yenilikçi yönünü ve hizmet anlayışını, kısa bir süre önce düzenlenen Şangay Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir kez daha gözler önüne serdi. JAECOO gelecekte de hizmet inovasyonunu güçlendirmeye, müşteri ilişkilerini derinleştirmeye, daha da profesyonel hizmetlerle işletme sahiplerinin güvenini ve desteğini kazanmaya devam edecek.