. Etkinliğe televizyon, moda ve sanat dünyasından katılan Hasan Elmas, Serhan Onat, Çağla Şimşek, Gülsüm Ali, Berk Ali Çatal, Nilsu Yılmaz, Ozan Dolunay, Lilya İrem Salman, Rahimcan Kapkap, Furkan Kapsız, Erdem Şenocak, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal gibi isimler JAECOO 7’yi test etme ve yakından inceleme fırsatı buldular.

Premium off-road SUV markası JAECOO, JAECOO 7 modeli ile ALEM Summer Weekend etkinliğine katılanlara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Modern şehir yaşamına uygun lifestyle tasarımı, gelişmiş konfor teknolojileri ve yeni tanıtılan JAECOO 7'nin orijinal, şehirli SUV tasarımını temel alan Off-Road Kiti ile öne çıkan JAECOO 7, katılımcılara sadece lüks değil; macera ve doğayla iç içe bir sürüş deneyimi sundu. JAECOO 7’nin zorlu doğa koşullarına karşı dayanıklılığını artırmakla kalmayıp, kullanıcılarına da tam anlamıyla özgür bir sürüş alanı sunan Yeni Off-Road Kiti, şehirden sahile, kumdan engebeli arazilere kadar her ortamda maksimum performans vadediyor.

Etkinliğe televizyon, moda ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. JAECOO 7 ile benzersiz bir sürüş deneyimi yaşayan ünlü isimler arasında; Hasan Elmas, Serhan Onat, Çağla Şimşek, Gülsüm Ali, Berk Ali Çatal, Nilsu Yılmaz, Ozan Dolunay, Lilya İrem Salman, Rahimcan Kapkap, Furkan Kapsız, Erdem Şenocak, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal yer aldı.

ALEM Summer Weekend’in en özel anlarından biri de, JAECOO’nun ev sahipliğinde düzenlenen JAECOO Dinner oldu. Havuz başında gerçekleştirilen bu özel akşam yemeği, markanın “konfor ve stilin uyumu” felsefesini yansıttı. JAECOO, ALEM Summer Weekend aracılığıyla yalnızca otomotiv tutkunlarına değil, aynı zamanda stil sahibi ve deneyim odaklı yaşamı benimseyenlere de hitab ediyor. JAECOO, bu yaz sezonunda konfor, teknoloji ve macerayı bir araya getiren duruşuyla fark yaratmaya devam edecek.