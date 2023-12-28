2005 yılında Diyarbakır’da vatani görevini yaptığı sırada PKK terör örgütünün saldırısında yaralanarak gazi olan Recep Ceylan, İznik Adliyesinde Can Ataklı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik, şehitlerin hatırasına hakaret’ suçlarından dava açtı. Adliye önünde açıklama yapan Ceylan, "Kendini gazeteci olarak tanıtan şahıs, şehit babasına hakaret etmiştir. Ben bir gazi olarak duyarsız kalmak istemiyorum. Bu şahıs hakkında şikayetçi oluyorum. Bütün vatandaşlarımızın da Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca olmasını istiyorum" dedi.



Ne demişti?

Bir şehit babasının "Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya destek verenlere de hakkımı helal etmiyorum" sözleri üzerine açıklama yapan Can Ataklı, "Şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var. Kimsin lan!" demişti.