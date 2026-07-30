İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine, Belediye Meclisinde yapılan oylamayla başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. 3 tur süren gizli oylama sonucunda, CHP'nin adayı Lütfü Obuz İzmit Belediyesi Başkan Vekili oldu.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine vekalet edecek ismi belirlemek üzere İzmit Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı. Muhammed Ertürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısında, başkan vekilliği için CHP Grubu Lütfü Obuz'u, AK Parti Grubu ise Hayrettin Ünlü'yü aday gösterdi.

Seçim 3 turda tamamlandı

Meclisteki 22 CHP'li ve 15 AK Parti'li toplam 37 üyenin katılımıyla gizli oylama usulüyle seçim yapıldı. İlk turda 34 oy geçerli sayılırken, aday isimlerinin arasına nokta veya çizgi konulması nedeniyle 3 oy geçersiz kabul edildi. Bu turda Lütfü Obuz 21, Hayrettin Ünlü 13 oy aldı. İkinci tur oylamasında ise 1 oy geçersiz sayıldı; Obuz 21, Ünlü ise 15 oyda kaldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur oylamasında tüm oylar geçerli sayıldı. Lütfü Obuz 22, Hayrettin Ünlü ise 15 oy aldı. Bu sonuçla salt çoğunluğu sağlayan Lütfü Obuz, İzmit Belediyesi Başkan Vekili seçildi.