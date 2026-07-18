İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de 5 kıtadan getirilen binlerce canlıyı aynı çatı altında buluşturan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu gezdi ardından kütüphanede öğrencilerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kocaeli'ye geldi. Bakan Çiftçi, Kocaeli Valiliği ve büyükşehir belediyesini ziyaret edecek ve şeref defterini imzaladı. Ardından Bakan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay 700 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Mustafa Çiftçi, Alev Alatlı Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluşarak zihin açıklığı diledi.

Ziyaretler boyunca Bakan Çiftçi'ye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.