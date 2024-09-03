Son üç sezonda sutopunda önemli başarılara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, U12 Kadınlar Festivali’nde Türkiye Şampiyonu oldu. Konya’da düzenlenen Sutopu U12 Kadınlar ve Erkekler Festivali müsabakalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi kız takımı şampiyonaya hızlı başladı.

Şampiyonanın ilk gününde Gaziantep GSK (A)’yı 13-2, Kayseri GSK (B)’yi 26-0’lık skorla yenen mavi-beyazlılar, ikinci gün OTDÜ'yü 10-3 ile geride bıraktı. İzmir ekibi Kayseri GSK (A)'ya 11-9 yenilmesine rağmen finale yükseldi. Final maçında Büyükşehir Belediyeli kızlar, Kayseri GSK (A)'yı 11-10 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Erkeklerde ise grubunda Uludağ Olimpik (B)’yi 9-1, Kayseri GSK (A)’yı 4-2 yenerken, ENKA'ya 11-1, İTÜ'ye 9-0 ve Selçuklu Belediyesi (A)'ya 10-1 mağlup oldu. Mavi-beyazlılar sıralama karşılaşmasında Selçuklu Belediyesi (B) takımını 13-4 yenerek şampiyonayı 7’nci sırada tamamladı.