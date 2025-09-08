Başvuru, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi. Kurulun onayının ardından kongre tarihi netleşti. Buna göre CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül 2025’te gerçekleştirilecek.

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın aktardığı bilgilere göre, olağanüstü kongrede yeni il yönetimi belirlenecek ve sürecin, partinin yaklaşan büyük kurultay süreciyle birlikte şekilleneceği ifade ediliyor.

CHP’nin bu hamlesi, İstanbul’da parti içi dengeleri yeniden şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.