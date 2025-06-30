Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında ‘kasten orman yangınına sebebiyet verme’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir" dedi.

Orman yangınlarına sebep olunmaması için herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, "Bilinmesi gerekir ki dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara en az 10 yıl hapis artı adli para cezası, terör amacıyla orman yakanlara müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası, izin verilmeyen yerlerde ateş yakanlara, anız yakanlara, sigara atanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis artı adli para cezası uygulanır. Ölüm veya yaralanma meydana gelirse bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanır. Her ihmalin ve bir kıvılcımın bir ömürlük pişmanlığa dönüşmemesi için herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir. Yeşil vatanımızı korumak ve çıkan yangınları söndürmek için tüm zorluklara rağmen fedakarca çalışan başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.