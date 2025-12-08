İşçilerden Hak Arayışı: Kültürpark’a Çıplak Ayaklı Yürüyüş

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK gibi şirketlerinde görev yapan yüzlerce işçi, bu sabah sendika binasında bir araya gelerek dikkat çeken bir eyleme imza attı. DİSK/Genel-İş’e bağlı 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerin çağrısıyla toplanan işçiler, “çıplak ücret” uygulaması, dört aydır ödenmeyen sosyal haklar ve işten çıkarılmalar nedeniyle ayakkabılarını çıkararak Kültürpark’a kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca işçiler,

“Hakkımız olanı istiyoruz”,

“Baskılar bizi yıldıramaz”

sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

“Öğrenim yardımı, ikramiye ve sosyal haklar dört aydır ödenmiyor”

Kültürpark 9 Eylül Kapısı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, toplu iş sözleşmesindeki maddelerin aylarca uygulanmadığını belirtti.

Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Toplu iş sözleşmemizde açıkça yer alan öğrenim yardımı, ikramiye ve diğer sosyal haklarımız dört aydır ödenmiyor. Belediye yönetimi hiçbir somut ödeme takvimi açıklamıyor. Maaşlarımızda yapılan kesintiler nedeniyle kiralarımızı ve faturalarımızı ödeyemez hale geldik.”

Gül, belediyeden maaşlarda sorun olmadığı yönünde açıklamalar gelmesine rağmen, ödemeden bir gün önce “çiplak ücret” iddialarının basına yansımasının emekçilerde büyük tepki yarattığını söyledi.

“İşten çıkarmalar artıyor, çalışanlar havuzda bekletiliyor”

Açıklamada, belediye şirketlerinde hukuksuz işten çıkarmaların arttığı, yüzlerce çalışanın ise şirketlere iade edilip “havuz” sisteminde işsiz şekilde bekletildiği vurgulandı.

İddiaları değerlendiren Gül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Sendikalar agresif davranıyor” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Biz kendimizi hatırlatmak için değil, çalışanların çilesine son vermek için buradayız. Bir yandan maaşımıza el uzatıp bizi sokağa iten, diğer yandan eylem yapan işçileri tehdit eden bu yaklaşım, sosyal demokrat belediyeciliğe yakışmamaktadır.”

Sendika: “Somut ödeme planı açıklanmazsa eylemler büyüyecek”

Genel-İş Sendikası, bugün yarım gün iş bırakıldığını ve eylemlerin artarak devam edeceğini duyurdu. Talepler ise şöyle sıralandı:

İşten çıkarılan işçilerin geri alınması

Havuzda bekletilen çalışanların işe başlatılması

TİS’teki gecikmiş ikramiye, gıda kartı, mesai alacakları ve öğrenim yardımlarının ödenmesi

Yemek, yakacak gibi maaşa dahil köklü haklara yönelik kesintilerin durdurulması

Gül, son olarak şu mesajı verdi: