TFF 3. Lig 4. Grup 9. haftasında oynan karşılaşmada Karşıyaka, Uşakspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Serkan Karaca, Çağlar Demirkıran, Miraç Kızılkaya
Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Erol Zöngür, Ensar Akgün, Ferdi Burgaz (Selim Demirci dk. 46), Tolga Ünlü (Onur İnan dk. 73), Alpay Eroğlu, Berat Şahin, Mücahit Aslan (Namık Barış Çelik dk. 86), Erhan Öztürk (Hıdır Aytekin dk. 90), Yasin Uzunoğlu (Hamza Küçükköylü dk. 90)
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Uşakspor: Mert Can Salık, Efecan Barlık (Arda Karaca dk. 67), Muhammed Kunat, Volkan Altınsoy, Buğrahan Tuncay (Eray Gürcan dk. 67), Selim Kayacı, Alperen Kahraman, Umut Akpınar, Selçuk Alibaz (Yusufhan Çalık dk. 34), Halil Ertürk, Can Kargin
Teknik Direktör: Ergün Penbe
Gol: Yasin Uzunoğlu (dk. 87) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Berat Şahin, Yasin Uzunoğlu, Mücahit Aslan (Karşıyaka), Can Kırgın, Eray Gürcan, Halil Erütrk (Uşakspor)