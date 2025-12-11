Türk sporunda 28 yıllık geçmişe sahip, binlerce sporcu yetiştirmiş ve dünya şampiyonları kazandırmış Bakırköy Ata Spor Kulübü, 2025 yılında ulusal ve uluslararası alanda başarı gösteren sporcuları, yöneticileri, basın mensuplarını ile spor camiasına değer katan kişi ve kuruluşları Sporun En’leri çerçevesinde ödüllendirdi.

Bu yıl spor dünyasının öne çıkan organizasyonlarından MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası, ’Yılın En İyi Spor Projesi’ ödülünün sahibi oldu. 2025 yılında Afyonkarahisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyona; rekor katılımcı sayısı, yüksek izleyici ilgisi ve nefes kesen yarış atmosferiyle uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Dünyanın dört bir yanından gelen yıldız sporcuları ağırlayan MXGP Türkiye, hem organizasyon kalitesi hem de sunduğu sportif heyecan ile takdir toplamaya devam ediyor.

Her yıl başarılarına yenilerini ekleyen MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası, Türkiye’nin spor turizmine sağladığı güçlü katkıyla öne çıkmaya devam ederken, Türkiye’nin uluslararası motor sporlarında önemli bir merkez haline gelmesine de liderlik ediyor.

’Yılın En İyi Spor Projesi’ ödülü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa’ya takdim edildi.