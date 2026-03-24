Jeopolitik riskler enflasyon beklentisini artırıyor

ABD-İran hattındaki gerilim, küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. İran’ın savaşın sona ermesine yönelik iddiaları reddetmesi ve çatışmanın uzayabileceğine dair mesajlar, enerji fiyatlarını yukarı çekiyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında görülen yükseliş, merkez bankalarının yeniden faiz artırımı gündemine yönelebileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın için negatif bir ortam yaratıyor.

Fed beklentileri tersine döndü, dolar güçleniyor

Piyasalarda, Federal Reserve’in (Fed) faiz indirimi beklentileri büyük ölçüde ortadan kalkarken, yıl sonuna kadar faiz artırımı ihtimali fiyatlanmaya başladı.

Artan faiz beklentileri:

ABD tahvil getirilerini yükseltiyor

ABD dolarına talebi artırıyor

Altın fiyatları üzerinde baskıyı derinleştiriyor

Bu gelişmeler, yatırımcıların altından çıkışını hızlandıran temel faktörler arasında öne çıkıyor.

Teknik görünüm zayıf kalmaya devam ediyor

Teknik açıdan bakıldığında, ons altın geçtiğimiz hafta 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarkarak satış baskısını tetikledi. Düşüşler şimdilik 4.100 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamada destek buldu.

Göstergeler ise aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor:

MACD negatif bölgede ve satış sinyali veriyor

RSI aşırı satım bölgesinde (25 seviyelerinde)

Kritik seviyeler

Destek: 4.305 dolar

→ Bu seviyenin altında kalıcılık, düşüşü 4.100 dolara taşıyabilir

Direnç: 4.650 dolar

→ Üzerinde kalıcılık sağlanırsa 5.000 dolara doğru alan açılabilir

Piyasanın odağında veri akışı var

Küresel piyasalarda gözler, kısa vadeli yön açısından açıklanacak öncü PMI verilerine çevrilmiş durumda. Bununla birlikte, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD’den gelecek makro veriler, ons altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Jeopolitik riskler altına destek verse de, artan faiz beklentileri ve güçlü dolar teması, kısa vadede ons altın üzerinde baskın olmaya devam ediyor. Teknik göstergeler de düşüş trendinin henüz sona ermediğine işaret ediyor.