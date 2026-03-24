Jeopolitik riskler enflasyon beklentisini artırıyor
ABD-İran hattındaki gerilim, küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. İran’ın savaşın sona ermesine yönelik iddiaları reddetmesi ve çatışmanın uzayabileceğine dair mesajlar, enerji fiyatlarını yukarı çekiyor.
Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında görülen yükseliş, merkez bankalarının yeniden faiz artırımı gündemine yönelebileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın için negatif bir ortam yaratıyor.
Fed beklentileri tersine döndü, dolar güçleniyor
Piyasalarda, Federal Reserve’in (Fed) faiz indirimi beklentileri büyük ölçüde ortadan kalkarken, yıl sonuna kadar faiz artırımı ihtimali fiyatlanmaya başladı.
Artan faiz beklentileri:
-
ABD tahvil getirilerini yükseltiyor
-
ABD dolarına talebi artırıyor
-
Altın fiyatları üzerinde baskıyı derinleştiriyor
Bu gelişmeler, yatırımcıların altından çıkışını hızlandıran temel faktörler arasında öne çıkıyor.
Teknik görünüm zayıf kalmaya devam ediyor
Teknik açıdan bakıldığında, ons altın geçtiğimiz hafta 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarkarak satış baskısını tetikledi. Düşüşler şimdilik 4.100 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamada destek buldu.
Göstergeler ise aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor:
-
MACD negatif bölgede ve satış sinyali veriyor
-
RSI aşırı satım bölgesinde (25 seviyelerinde)
Kritik seviyeler
-
Destek: 4.305 dolar
→ Bu seviyenin altında kalıcılık, düşüşü 4.100 dolara taşıyabilir
-
Direnç: 4.650 dolar
→ Üzerinde kalıcılık sağlanırsa 5.000 dolara doğru alan açılabilir
Piyasanın odağında veri akışı var
Küresel piyasalarda gözler, kısa vadeli yön açısından açıklanacak öncü PMI verilerine çevrilmiş durumda. Bununla birlikte, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD’den gelecek makro veriler, ons altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
Jeopolitik riskler altına destek verse de, artan faiz beklentileri ve güçlü dolar teması, kısa vadede ons altın üzerinde baskın olmaya devam ediyor. Teknik göstergeler de düşüş trendinin henüz sona ermediğine işaret ediyor.