Yarıyıl tatili bitti ders zili çaldı

İzmir’de yarıyıl tatilinin ardından 780 bin öğrenci bugün okul zilinin yeniden çalmasıyla birlikte ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Sömestri tatilinin ardından 6 Şubat tarihinde ise okullar yeniden öğrencilerin sesleriyle doldu. Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir İlkokulunda yeni dönem heyecanı yaşayan öğrenciler ilk önce özledikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi. Okul bahçesinde düzenlenen törenin ardından öğrenciler sınıflarına geçerek, ders başı yaptı.

Tatilde ders çalıştıklarını, gezdiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklar bunun yanı sıra çeşitli oyunlar oynadığını söyledi. Çocuklarını okula getiren veliler ise tatilde çocuklarıyla bol bol vakit geçirdiklerini ifade etti.