Urlalı sporcu Akpınar, Türkiye’yi temsil edecek

Urla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Gülşah Bircan Akpınar, Avrupa Kayak Oryantiring Sampiyonası’nda madalya için yarışacak.

Avrupa Kayak Oryantiring Sampiyonası’nda Türkiye’yi büyükler kategorisinde temsil edecek üç sporcudan biri İzmir Urlalı Gülşah Bircan Akpınar oldu. Gençler kategorisinde Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Fırat Tutlu; Yıldızlar kategorisinde Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, Yaşar Eren Demir; Büyükler kategorisinde Gülşah Bircan Akpınar, Rabia Şehirli, Evin Kaya Avrupa’da yapılacak şampiyonada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası, 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Letonya’nın Madona şehrinde yapılacak. Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayan, "Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek. Urlalı gençlere sporu sevdirmek ve onları teşvik etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Turnuvada sporcumuza başarılar dilerim" dedi.