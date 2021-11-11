TED İzmir Koleji öğrencilerine uluslararası birincilik ödülü

TED İzmir Koleji öğrencilerinin hazırlamış olduğu “The Dream of Plastic” (Plastiğin Rüyası) isimli kısa film, İngiltere’nin Glasgow şehrinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında dünya genelinde birinci oldu.

TED İzmir Kolejinin öğrencileri; Deniz Dağdelen, Doruk Üstündağ, Zeynep Somer, Candan Madioğlu ve Zeynep Selin Koçak, danışman öğretmenleri; Güliz Gez Kabasakal, Hazal İpekçi Özgel ve Onur Altunsaray ile birlikte “The Dream of Plastic” (Plastiğin Rüyası) isimli kısa film hazırladı.

Söz konusu hazırlanan kısa film, İngiltere’nin Glasgow şehrinde Birleşmiş Milletler (BM)’in İklim Değişikliği Konferansı (UN COP26) kapsamında düzenlediği “Ekosistemi Koruma ve Yenileme” konulu kısa film yarışmasına gönderildi. Öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı bu film, dünya genelinde birinci olarak büyük bir başarı yakaladı. İnsanların doğaya olan saygısını artırmak ve farkındalık oluşturmak için film hazırlayan yapımcı öğrenciler, İngiltere’nin Glasgow şehrinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansına davet edildi.

TED İzmir Koleji Okul Müdürü Mine Mavioğlu, “Bu projede insanların sürdürülebilir bir gelecek için fikirlerini geliştirebilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri için bir araya gelen öğrencilerimiz ve onlara yol gösteren öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Earthbeat projesinin amacı nedir?

Sanatın yadsınamaz gücünü kullanarak çevre sorunlarına dikkat çekmek ve insanlarda farkındalık oluşturabilmek adına oluşturulan projede, özellikle yeni nesile daha sağlıklı bir dünya bırakılması hedefleniyor. TED İzmir Koleji öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Plastiğin Rüyası” kısa filmi, insanlığın plastiğe olan hayranlığının nasıl bir kabusa dönüştüğünü ve bu kabustan nasıl kurtulabileceğimizi izleyenlere anlatıyor.