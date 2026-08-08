AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir Şubesi Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, üretim, yatırım ve istihdamın Türkiye'nin kalkınmasındaki en önemli unsurlar olduğunu belirterek, 'Türkiye Yüzyılı üretimin daha da güçlendiği, yüksek teknolojinin ön plana çıktığı, ihracatın büyüdüğü, küresel rekabet gücümüzün arttığı ve refahın toplumun her kesimine yayıldığı güçlü bir Türkiye idealidir' dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir Şubesi Olağanüstü Kongresi'ne katıldı. Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, üretim, yatırım ve istihdamın Türkiye'nin kalkınmasının temel unsurları olduğunu belirterek, 'Her buluşma, yeni bir fikrin doğmasına vesile olur. Her istişare, yeni bir ufuk açar. Hele ki aynı masanın etrafında üretmeyi, yatırım yapmayı, istihdam oluşturmayı ve ülkesine değer katmayı hayatının merkezine koymuş insanlar varsa, o buluşmalar sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirir. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin gerçek zenginliği, sahip olduğu doğal kaynaklardan önce yetişmiş insan kaynağıdır. Geleceğine güvenerek yatırım yapan müteşebbisleridir, üreten sanayicisidir, alın terini katma değere dönüştüren iş dünyasıdır. MÜSİAD da kuruluşundan bu yana tam olarak bu anlayışı temsil etmektedir. Üretimi önceleyen, ahlaklı ticareti esas alan, milli kalkınmayı merkeze koyan yaklaşımıyla yalnızca iş dünyasının değil, Türkiye'nin ekonomik gelişim hikâyesinin de önemli aktörlerinden biri olmuştur' diye konuştu.

'İzmir, üretim ve ticaretin öncü şehirlerinden biridir'

Konuşmasında İzmir'in tarih boyunca üretim, ticaret ve girişimciliğin merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Saygılı, kentin köklü ticaret geleneğiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer aldığını belirtti. Saygılı, 'Böylesine anlamlı bir toplantının, tarih boyunca üretimin, ticaretin ve girişimciliğin merkezlerinden biri olmuş İzmir'de gerçekleştiriliyor olması ise ayrıca büyük bir anlam taşımaktadır. Bazı şehirler vardır, geçmişleriyle hatırlanır. Bazı şehirler ise geçmişlerinden aldıkları güçle geleceği inşa eder. İzmir, işte böyle bir şehirdir. Binlerce yıldır Ege'nin bereketini, Anadolu'nun üretim gücünü ve Akdeniz'in ticaret kültürünü buluşturan bu kadim şehir, antik çağlardan Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e uzanan süreçte bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Limanlarıyla, çarşılarıyla ve üretim kültürüyle İzmir, asırlar boyunca Anadolu'nun dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olarak bölgenin ticari antreposu görevini üstlenmiştir. Türkiye sınırları içerisinde ve Anadolu'da inşa edilen ilk demiryolu hattının İzmir ile Aydın arasında kurulmuş olması da bu güçlü ticaret geleneğinin ve üretim potansiyelinin en somut göstergelerinden biridir. Bugün de İzmir, sanayisi, ihracatı, tarımı, lojistik altyapısı ve girişimcilik kültürüyle Türkiye ekonomisinin öncü şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Biliyoruz ki şehirleri asıl büyüten, sahip oldukları binalar değil, o şehir için üreten insanlar, yatırım yapan girişimciler ve geleceğe inanan iş insanlarıdır' şeklinde konuştu.

'Türkiye Yüzyılı hedeflerine üretim ve yatırımla ulaşacağız'

Konuşmasının devamında Türkiye Yüzyılı vizyonuna değinen Saygılı, son çeyrek asırda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, savunma sanayinden sanayi ve teknolojiye kadar birçok alanda önemli dönüşümler gerçekleştirildiğini ifade etti. Sözlerini sürdüren Sayılı, şunları kaydetti:

'Son çeyrek asırda ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, savunma sanayinden sanayi ve teknolojiye kadar her alanda büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Bugün üzerinde yükseldiğimiz güçlü altyapı, üretimin önünü açan yatırımlar ve yatırımcımıza güven veren iklim, Türkiye'nin yarınlarını inşa etmek adına atılmış stratejik adımlardır. Artık önümüzde yeni bir hedef, yeni bir ufuk bulunmaktadır. Türkiye Yüzyılı. Bu vizyon, üretimin daha da güçlendiği, yüksek teknolojinin ön plana çıktığı, ihracatın büyüdüğü, küresel rekabet gücümüzün arttığı ve refahın toplumun her kesimine yayıldığı güçlü bir Türkiye idealidir. Bu hedefe giden yolda en büyük gücümüz, milletimizin çalışkanlığı, girişimcilerimizin cesareti, iş dünyamızın üretim azmi ve devletimizin ortaya koyduğu güçlü vizyondur. MÜSİAD gibi üretimi, yatırımı ve milli kalkınmayı önceleyen kuruluşlarımız da bu yürüyüşün en önemli paydaşları olmaya devam edecektir.'

Sözlerini sürdüren Saygılı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyen ülkemizi; ekonomik açıdan daha güçlü, üretim kapasitesi daha yüksek, ihracatta daha iddialı ve küresel ölçekte daha etkili bir gelecek beklemektedir. Bizlere düşen görev ise bu büyük yürüyüşe daha fazla üretimle, daha fazla yatırımla, daha fazla istihdamla ve daha güçlü bir dayanışma ruhuyla katkı sunmaktır' açıklamalarında bulundu.

Kongreye, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ve çok sayıda iş insanı katıldı.