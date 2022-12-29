SMA hastası Kaan Efe’nin tedavisi için gereken para toplandı

Başta Kaan Efe’nin memleketi Bergama olmak üzere 7’den 77’ye herkesin destek olduğu kampanyanın mutlu şekilde sonuçlanması üzerine bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kaan Efe gönüllülerinden iş dünyasına, sanatçılardan sivil toplum kuruluşlarına kadar kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

İzmir Valiliğinden yardım kampanyası için izinlerin hızlandırılması sürecinden itibaren belediye olarak Kaan Efe’ye destek verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kampanyaya destek olan, bağışlarda bulunan 7’den 77’ye herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Valilik izinlerinin süratle alınması ardından, ‘Haydi Bergama Kaan Efe İçin El Ele’ kampanyasının başlatıldığına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Geri kazanılabilir atıkların ilçe okullarında, kültür merkezinde ve Temizlik İşleri Şantiyemiz de toplanması, elde edilen gelirin kampanyaya aktarılması, Konserler, spor müsabakaları organize edilmesi, canlı yayınlarda kampanyaya destek çağrılarına kadar birçok faaliyette bulunarak kampanyaya tüm vatandaşlarımızla birlikte destek olduk. Bugün tedavi masrafları için yüzde 100 seviyesine ulaşıldı. Kaan Efe’miz mutlu, ailesi mutlu, Bergama’mız mutlu. Tedavi için gereken miktar el birliği ile toplandı. Kampanyaya az çok demeden katkı sunan 7’den 77’ye herkesi, gönüllüleri, iş dünyasını, sanatçılarımızı kutluyoruz. Yolun açık olsun, bahtın açık olsun güzel evladımız” diye konuştu.