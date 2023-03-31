Selçuk’ta pazar atıkları kompost gübreye dönüştürülecek
KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNAN SELÇUK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ BİLAL KILIÇ, “BUNDAN SONRA PAZARCILARIMIZ KENDİ ATIKLARINI BU GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERLERİNE ATACAK VE BİZ DE BUNLARI TEKRARDAN KOMPOST GÜBREYE DÖNÜŞTÜREREK ÜRETİME KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ” DEDİ.
Selçuk Belediyesi “Pazardan Doğaya” Projesi ile pazardan çıkan yeşil atıkları kompost gübreye dönüştürüyor. İlk olarak Çarşamba Pazarı’nda başlayan uygulama ile pazar esnafının konteynerlere attığı yeşil atıklar kompost gübreye dönüştürülecek ve üretici olan pazar esnafına verilecek.
Tarım ilçesi Selçuk’ta doğa ve üretici dostu yeni bir proje hayata geçti. Çarşamba Pazarı esnafının memnuniyetle karşıladığı proje ile doğaya ve üreticiye katkı sunulacak. “Pazardan Doğaya” Projesi ile kompost hale getirilen atıklar ile çöp miktarı azaltılırken, üreticiye destek verilecek. Sağlanan çevre ile ilgili döngü ile hem üretici hem doğa kazanacak.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bilal Kılıç, “Sebze ve meyve atıklarını tekrar kazanma adına bir çalışma başlattık. Buradan hareketle iki adet geri dönüşüm konteynerini Çarşamba Pazarı’nın girişine yerleştirdik. Bundan sonra pazarcılarımız kendi atıklarını bu geri dönüşüm konteynerlerine atacak ve biz de bunları tekrardan kompost gübreye dönüştürerek üretime kazandırmış olacağız” dedi.