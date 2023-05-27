Selçuklu’da çocuklar fideleri toprakla buluşturuyor

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde hayata geçen “Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma” projesi, çocukları toprakla buluşturdu.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencisi çocuklara sürdürülebilir tarımın, atalık tohumun önemini uygulamalı olarak öğretmeyi hedefleyen “Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma” projesi çerçevesinde projeye katılan çocuklar, geçtiğimiz yıl ektikleri tohumlardan elde ettikleri fideleri toprakla buluşturdu. Projeye Selçuk’un merkez ve köylerinde eğitim veren 13 okuldan 270 öğrenci katıldı. Geçen yıl ektikleri kara kavun, Aydın karası uzun patlıcan tohumlarından elde edilen fidelerini toprakla buluşturan çocuklar; ayçiçeği, salatalık, kabak, mısır ve bamya tohumlarını ekti.

Efes Tarlası Yaşam Köyü, Selçuk Belediyesinin öz kaynaklarıyla hayata geçen bir proje olup, Türkiye’ye doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim için, gıda egemenliği için bir meşale yaktı. Köy Enstitülerinden ilham alınarak hayata geçen Efes Tarlası Yaşam Köyü üreticilerin yanı sıra her yaştan yurttaşın özellikle de çocukların toprağa dokunması, üretimle iç içe olması Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde çocuklara yönelik düzenlenen projeler devam ediyor. “Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma” projesi çerçevesinde geçen yıl tohum alma ile başlayan çalışmalar, bu yıl projeye katılan çocukların ektikleri tohumlardan yetişen fideleri toprakla buluşturması ve yeni tohumlar ekmesi ile devam etti.