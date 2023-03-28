Selçuk Belediyesinden istihdam ve tasarruf sağlayacak proje

Selçuk Belediyesi tarafından, 14 Mayıs Mahallesi’nde hayata geçirilen çamaşırhane projesi beğeni toplarken, projeyle restoran, otel gibi işletmelerin yanı sıra öğrencilere de hizmet veriliyor, kadın istihdamına katkı sağlanıyor.

Selçuk Belediyesinin hayata geçirdiği çamaşırhaneyle, belediye işletmelerine ait çamaşırların yıkanmasıyla kurumsal tasarruf sağlanıyor, bölgede ikamet eden kadınların çalışmasıyla da istihdama katkı sunuluyor. 14 Mayıs Mahallesi 4033 Sokakta bulunan alanın çamaşırhane olarak değerlendirilmesiyle ayrıca, belediye işletmeleri harici kent genelindeki; restoran, otel gibi işletmeler ve öğrencilere de hizmet veriliyor. Çamaşırhanede ayrıca depremzede vatandaşların çamaşırları da ücretsiz olarak temizleniyor.

Efes Proje Yönetimi Şirketi Koordinatörü Aslı Kurtay, çamaşırhanenin bir talepten doğduğunu belirterek, "Bu alan daha önce Efes Selçuk Belediyesine ait atıl bir alandı. Tadilatı bittikten sonra doğan ihtiyaç istikâmetinde bu alanı çamaşırhane olarak kullanmaya karar verdik. Bu konuda özellikle hem kendi işletmelerimizden hem de dışarıdaki işletmelerden bir talep vardı. O talebi en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz alanın burası olduğuna karar verdik. 2022 yılının son aylarında tadilata başladığımız yeri 2023’ün ilk günü temiz bir başlangıçla çamaşırhane olarak halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Çamaşırhane çalışanlarının işinin uzmanı ve bölgeye yakın mahallelerde ikamet eden kadınlar olduğunun altını çizen Aslı Kurtay, "Bu işletmeyi açmamızla birlikte kendi işletmelerimiz buradan yararlanmaya başladı. Aynı zamanda iki adet ev tipi çamaşır makinesi ve iki adet ev tipi kurutma makinesiyle de öğrencilerimize özel indirimli olarak hizmet veriyoruz. Çevre işletmeler, oteller, acenteler ve turizm işletmelerinin çamaşırları burada yıkanmakta, asıl önemlisi açılma sürecinin ardından yaşadığımız depremle birlikte kentimize gelen depremzedelerin de sosyal hizmetlerle birlikte ortaklaşa ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkamaktayız” dedi.

Çamaşırhanede çalışan Berivan Adsız da, çalışma düzeni hakkında bilgi vererek, "Çamaşırhane açıldığından beri burada çalışıyorum. Bu civarda Zafer Mahallesi’nde yaşıyorum. Evim çalıştığım yere çok yakın. Zor olmuyor bizim için buraya gelmek. Genelde restoranlardan, otellerden örtüler geliyor. Biz önce bu eşyaları çamaşır makinesine atıyoruz. Daha sonra kurutma makinesine atıyoruz. Kuruduktan sonra da ütüleyip paketleyerek iş yerlerine gönderiyoruz” şeklinde konuştu.