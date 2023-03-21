Pınar Karşıyakalı Delgado, ribauntta zirveye oynuyor

Pınar Karşıyaka forması giyen Angel Delgado, bu sezon ligde oynadığı 20 maçta 187 ribaund alarak, Manisa Büyükşehir forması giyen ve 203 ribaund alan Oderah Anosike’nin ardından bu alanda en iyi ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da forma giyen Angel Delgado, pota altında gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dominikli oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon 20 karşılaşmaya çıktı ve toplam 187 ribaund almayı başardı. Böylece 28 yaşındaki basketbolcu, Basketbol Süper Ligi’nde bu alanda Manisa Büyükşehir forması giyen ve 203 ribaund alan Oderah Anosike’nin ardından en iyi oyuncu konumunda bulunuyor. Öte yandan 2.06’lık oyuncu, maç başına 9.35’lik ribaund oranıyla takımını bu alanda katkı vermeye devam ediyor.