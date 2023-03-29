Pınar Karşıyaka üçüncülüğü sağlama almak istiyor

Pınar Karşıyaka, hafta sonu karşılaşacağı Merkezefendi Basketbol’u hatasız geçerek, 24. haftada Efes maçına ligdeki yerini korumak için çıkmak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz hafta oynanan T.Telekom yenilgisiyle ligde yara aldı. Bu sonuçla beraber ilk iki şansını zora sokan Kaf-Kaf, hafta içinde yoğun bir süreç geçirerek puan tablosundaki üçüncülük basamağını kaybetmemek için gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi hafta sonu oynanacak Merkezefendi Basketbol’u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmenin planlarını yaparken, asıl hedefin ise 24. haftada oynanacak Efes maçının olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, 2 hafta sonra oynanacak karşılaşmada İstanbul temsilcisinin karşısına kayıpsız çıkıp, puan tablosundaki yerini korumak istiyor. Öte yandan yeşil-kırmızılıların bu süreçte takılması durumunda mevcut konumu da tehlikeye girecek ve şampiyonluk yolundaki play-off eşleşmelerinde istediği avantajı sağlayamayacak.