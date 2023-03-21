Petkimspor’un yeni transferi Josh Perkins, haftanın beşinde

Aliağa Petkimspor’un geçen hafta kadrosuna kattığı ABD’li guard Josh Perkins, hafta sonu oynanan 21. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji’ne karşı gösterdiği performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın beşine seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz hafta eski oyuncusu ABD’li guard Josh Perkins’i kadrosuna kattığını duyurmuştu. 28 yaşındaki basketbolcu, imzayı atar atmaz ilk maçına hafta sonu oynanan Bahçeşehir Koleji müsabakasıyla çıktı. 33 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, 16 sayı, 5 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. Böylece Josh Perkins, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın kadrosunda kendisine yer buldu.

Öte yandan oyuncunun performansı teknik heyeti ve taraftarı da memnun etti.