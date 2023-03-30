Misak-ı Milli Ortaokulu, 5 ülkeden 24 öğrenciyi misafir ediyor

İzmir’in köklü okullarından Misak-ı Milli Ortaokulu, KA229 ERASMUS+ Projesi çerçevesinde; İsveç, Hollanda, Polonya, İspanya ve Portekiz’le birlikte yürütmüş oldukları Environment 4 Future (Gelecek İçin Çevre) projesi Türkiye hareketliliğini gerçekleştirdi.

26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen proje çerçevesinde, 5 ülkeden gelen 12 öğretmen ve 24 öğrenci grubunu geleneksel Türk misafirperverliğiyle ağırlayan Misak-ı Milli Ortaokulu, İzmir ve Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadı. Katılımcılar, oluşturulan program çerçevesinde kentin tarihi ve turistik değerleriyle tanıştı. Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi uluslararası arenada yer bulan konularla ilgili, gelecek kuşaklara susuzluk, gıda güvenliği, kuraklık endişesi olmayan bir dünyayı miras bırakmanın birinci öncelik olduğunu içeren bilimsel konferanslar, eğitimler ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Proje çalışmalarında, Harmandalı Biyogaz Tesisleri, Gediz Deltası ve flamingo turu gezilerindeki biyoçeşitlilik konusu tüm kafilede büyük ilgi ve beğeni toplarken; katılımcılar Efes, Meryem Ana, Şirince gezilerinden de büyük keyif aldı.

Yapılan açıklamada, partner okullar arasında iletişim ağı oluşturarak ortak kültürel değerlerin güçlendirilmesi, dil, tarih, kültür ve eğitim sistemlerinin tanıtılması; barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının geliştirilmesi, teknolojik gelişmelerinin paylaşılması, eğitimde yeni yaklaşımların ve iyi örneklerin paylaşılması amacına ve hedefine ulaşıldığı bildirildi.