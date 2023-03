Menemen Belediyesi depremzede can dostlara sahip çıktı

Menemen Belediyesi, Hatay’ı adeta yerle bir eden depremden kurtulan 14 köpek ve 3 kediye sahip çıkarak, Menemen Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına aldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Depremler insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Asrın felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyası ile tek yürek olan Menemen Belediyesi, depremden etkilenen hayvanlara da kucak açtı. Hatay’da yaşanan deprem sonrası sahipsiz kalan 14 köpek ve 3 kedi, Menemen Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde tedavi altına alındı. Temizlenip genel kontrolleri yapılan hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

“Umarım hepsini sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuştururuz”

Depremin üzerinden 1 ayı aşkın sürenin geçmesine rağmen ilk günkü acının devam ettiğini ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilimizi maalesef yerle bir etti. Devletimiz ve milletimiz o kadar güçlü ki tüm imkanlarını depremin yaralarını sarmak için harcıyor. Maalesef binlerce insanımız depremde vefat etti, yaralandı. Deprem, insanımızı olduğu kadar kedi, köpek başta olmak üzere can dostlarımızı da olumsuz etkiledi. Hatay’dan gelen can dostlarımız da bunlardan sadece birkaçı. Her canlı bizim için çok kıymetli. Belediye olarak can dostlarımıza sahip çıktık ve Menemen Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Menemen tüm canlıların ortak yaşam alanı. Emin ellerde olan can dostlarımızda fiziksel olarak bir yara ya da hasar yok ancak maalesef duygusal olarak ister istemez onlar da bu durumdan etkileniyor. Görevli personelimiz hepsiyle gerekli ilgiyi ve alakayı gösteriyor. Umarım hepsini sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuştururuz” diye konuştu.