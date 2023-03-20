Lider Aliağaspor FK, Çeşme Belediyespor maçına hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 10. Grup’ta Yunus Emre Belediyespor’un puan kaybetmesiyle birlikte liderlik koltuğuna oturan Aliağaspor FK, 22 Mart Çarşamba saat 14.00’te Aliağa Atatürk Stadı’nda oynayacağı Çeşme Belediyespor maçı için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

BAL 10. Grup’ta mücadele eden Aliağaspor FK, Çeşme Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Karşılaşmanın şampiyonluğu yakından ilgilendirdiğini belirten Teknik Sorumlu Hakan Şapçı, “Karşılaşma hafta içi oynanacak ve taraftar desteği bizim için çok önemli. Şampiyonluk yolunda tüm Aliağalıları tribünlere davet ediyorum” dedi. Aliağa Atatürk Stadı’nda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman açma, germe ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman taktik çalışmayla son buldu. Hakan Şapçı, zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Ligin 20.haftasından oynanacak mücadele öncesi Aliağaspor FK 42 puanla birinci, Yunus Emre Belediye Spor 41 puanla ikinci, Çeşme Belediyespor ise 35 puanla üçüncü sırada yer alıyor.