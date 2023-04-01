İzmir’de okulların çevresinde denetimler sürüyor

İzmir polisi Karabağlar ilçesinde bulunan okulların çevresinde denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan uygulamalarda okul çevresindeki iş yerleri denetlenirken, çocukların eğitim ve öğretimlerinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okul ve çevrelerinde güvenli bir ortamın sağlanması, çocukların eğitim ve öğretimlerinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi için çalışmaları sürdürüyor. Okul çevrelerinde 15 ekip ile 3 bölgede yapılan uygulamalarda, 15 internet kafe, 30 kahvehane ve 44 park, bahçe, tekel bayi ve metruk bina kontrol edildi. Kontrollerde 4 farklı iş yerine idari işlem uygulanırken 2 aranan şahıs yakalandı ve yaşı küçük 2 kayıp şahsa ulaşıldı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Cemal Cihan, okul çevresindeki uygulamalara büyük önem verirken, çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi adına denetimlerin devam edeceği kaydedildi.