İzmir’de Çanakkale kahramanları anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü İzmir’in Aliağa ve Urla ilçelerinde de düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri Aliağa Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen resmi tören ile başladı. Törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Kürşat Bahadır Turan, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Aliağa Temsilciliği adına Bülent Kusanç, şehit yakınları, gaziler, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlik ziyaretiyle son buldu.

Şehitleri anma programı Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde organize edilen etkinliklerle devam etti. Aliağa Petrokimya Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları Petrokimya Ortaokulu öğretmenlerinden Ayşe Gülten Çakmak ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adına Ufuk Zafer yaptı.

Gösteriler duygu dolu anlar yaşattı

18 Mart destanının anlatıldığı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının minnetle anıldığı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığın dile getirildiği konuşmaların ardından öğrenciler tarafından sahnelenen ‘Çanakkale Oratoryosu’ ile koro izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Son bölümde sahnelenen ’Çanakkale Geçilmez’ isimli tiyatro ise katılımcılardan büyük alkış aldı. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve hoşaf ikramıyla son buldu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Başkan Acar mesajında, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi; ’Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.’ İşte bu büyük destanın, Çanakkale ruhunun mimarları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Urla’da Çanakkale anması

Çanakkale Zaferi’nin 108.yılı etkinlikleri çerçevesinde Urla Cumhuriyet Meydanında da tören düzenlendi. Anma törenine Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Çoban, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Aydoğdu, Urla Emniyet Müdürü İsmail Duman, gaziler ve şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği adına konuşan Gazi Mehmet Üçüncü Karakaya, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaparken, Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç ise "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünü kutlamak ve vatan, bayrak uğruna hiç düşünmeden düşmana karşı bedenini siper eden aziz şehitlerimizi anıyoruz. Sizlere minnet borçluyuz. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna şehadete ermiş tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz" dedi.